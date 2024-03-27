偵破35宗騙案涉款1240萬　傀儡戶口持有人等47男女落網

執法部門於3月20至27日進行反詐騙及反洗黑錢行動，偵破35宗騙案，包括11宗求職騙案、9宗網上購物騙案、4宗投資騙案、4宗電話騙案及7宗其他騙案，以涉嫌「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕36男11女共47人(19至66歲)，涉款1,240萬港元。案中受害人18至60歲。

大部分疑犯為傀儡戶口持有人，分別報稱無業、廚師、侍應及裝修工人。他們被詐騙集團微薄的金錢利誘開設銀行戶口，再將戶口交給詐騙集團收取騙款，大部分疑犯已獲准保釋候查。

另外，今年頭3個月有6名市民報案，指受騙徒低息貸款電話吸引，遂到尖沙咀彌敦道一商業大廈一財務公司商討借貸細節，被要求預繳入息證明金，以證明有還款能力。6名事主將340萬港元保證金存入騙徒指定的戶口，結果騙徒失去聯絡，財務中介公司亦人去樓空。案中一名女子欲借貸1,200萬港元，結果被騙去100萬港元保證金。行動中，人員拘捕4男1女共5人(22至59歲)，他們分別為電話登記人、傀儡戶口持有人、公司登記人及租用涉案單位的人。