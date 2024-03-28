指港自我催眠優勢無用　議員斥政策非大部分局長蹺埋手搞得掂

香港近年被批失去國際大都會的地位。立法會今日(27日)繼續辯論「進一步鞏固香港的國際化優勢」的動議。有議員質疑所謂國際化是否「全盤西化」才可以叫做國際化；亦有議員指香港單靠「數白欖」催眠式的「背靠祖國聯通國際」並沒有作用，要審視自身利好政策的落地情況，「或者一兩個局長郁一郁，其他人蹺埋手就可以搞得掂」。另有議員指「高才計劃」，「喺數字上嚟睇的確係交咗功課」，然而卻有高才批評計劃「零配套」。

議員陳沛良指近年的中美競爭和地緣政治之下，外間不時都有聲音質疑香港的國際化優勢，甚至認為香港的國際金融中心地位已有所動搖。無可否認，在金融議題上，當前的遊戲規則仍然是以英美等國為主導，但面對東西方意識形態之爭愈演愈烈，政府需要在對外聯絡方面開闢新渠道，開拓潛在的新興市場，如東盟、中東阿拉伯地區。當然，香港仍有必要與歐美國家維持良好關係。

近年政府經常大力吹捧自己作為「超級聯繫人的角色」，議員林琳指單靠「數白欖」催眠式的「背靠祖國聯通國際」並沒有作用，香港本身都需要靠自己努力，香港需要審視自身利好政策的落地情況，例如加密貨幣交易所在取得牌照應該得到銀行支持，證監會在監管同時亦要發展兼避免「緊箍咒」式扼死業界發展，強調香港要再發展，非一兩個政策部門可以處理好，「或者一兩個局長郁一郁，其他人蹺埋手就可以搞得掂」。

會計界議員黃俊碩則指香港需更好地吸引人才，雖然政府推出的高才通計劃，在數字上交了「功課」，截至今年2月底高才通接近約59,000宗申請，獲批來港約44,000宗，連同受養人一共90,000人來港，估計可帶來每年340億港元的經濟貢獻。然而有報道指，有剛畢業的高才通年輕申請人，來港找工作有一定難度，亦有人形容高才通是零配套，要回深圳找適合的工作，建議政府要有更精準的人才配對，才能增加人才來港的誘因。

他又指本地大學取錄的非本地生限額雖已提升至40%，但非本地生多數來自內地，且許多都不用英流交流，不少本地大學生都覺得校園形同內地，同真正的國際化大學仍有距離，建議鼓勵各院校取錄更多非華語學生、或海外青年人來港就學。