綠置居2023今派表　最平7.7萬上車　麗玥苑特大單位最矚目

「綠置居2023」唯一新建屋苑長沙灣麗玥苑設有特大單位，備受矚目，終於今日（28日）開始接受申請。「綠置居2023」即由今日起至4月17日接受申請，麗玥苑項目共提供2,359個單位，單位實用面積介乎約280至約646平方呎，當中646呎的特大單位是首次有兩廁三房的綠置居單位，以市價52折發售，售價約由154萬港元至約461萬港元，若以最平單位的入場售價154萬港元計算，買家只需5%首期，即約7.7萬港元即可上車。

記者於早上8時到位於觀塘的房委會綠置居銷售小組視察，早上人流不多，僅零星市民到場索取申請資料，有市民對新推麗玥苑非常感興趣，認為特大單位附兩廁吸引；亦有市民指以價錢為主要考慮，故若抽中只會選擇中型單位。

區先生今日一早到場索取申請資料，他表示主要考慮價錢因素，希望選購400多平方呎、300萬港元左右的單位，他又指麗玥苑地理位置優越、交通方便，故有意申請，對於麗玥苑的特大單位，他則坦言價錢未必相宜，故選擇中型單位較適合。

陸先生計劃一家四口以家有長者申請綠置居，他笑言自己已抽過多次綠置居但一直未中，若今次成功抽中希望可以選擇麗玥苑的特大單位，「以前住個啲火柴盒咁好迫，多個廁所仲好，想住大啲唔使爭」，又大讚麗玥苑地理位置方便，市區交通便利，但若只有細單位則不作考慮，因家庭人數眾多不希望生活環境過於擠迫。而其他重推單位如果有大單位亦可作考慮。對於樓市下滑，他則認為今期綠置居價格合理，「買私樓又買唔起，畀首期又畀唔起」，故購買綠置居較合適。

張小姐一家四口與長者同住，今次是首次抽綠置居，坦言不太熟悉流程故到場查詢，希望可以抽中麗玥苑，因老人家覺得地理位置不錯，方便出入，她又指不會考慮其他重售單位，因伙數較少且位置不方便，考慮因素以長者為主，現時心水目標是約300萬港元、400多平方呎的單位。