樂建居柴灣用地招標　發展商須建不少700單位　7.19截標

政府今日(28日)公開招標出售位於柴灣祥民道的柴灣內地段第185號用地，截標日期為7月19日。房屋局表示，政府去年年中公布私人興建資助出售房屋先導計劃的政策框架，旨在讓私人發展商參與發展資助出售單位，以提高整體發展容量。「樂建居」項目的定位為由私人發展商興建和出售的項目。根據政策框架，賣地條款列明所有單位須為私人興建資助出售單位，並以市價六五折出售予政府規定的合資格人士。私人興建資助出售單位會依循出售單位時居屋和房屋政策對單位買家所採用的資格準則，包括入息和資產限額，並設有與現時出售的居屋單位相同的轉讓限制。

賣地條款規定，發展商須在該幅用地上提供不少於700個住宅單位。在政策框架下，為確保發展商不會興建太多面積細小的單位，同時讓發展商可因應市場需要靈活地設計合適的單位組合，所有單位均須符合現時政府就賣地項目所設的最低實用面積要求，即26平方米(約280平方呎)。此外，至少七成單位的實用面積不可以小於34.8平方米(約375平方呎)。

為確保「樂建居」單位的質素和造工，賣地條款除訂明發展商須聘請獨立檢查人士進行樓宇的最後驗收工作外，亦列明檢查的基本要求，並規定發展商須提交令房屋局局長信納的報告，而獨立檢查人士須在報告中證明工程符合有關要求。