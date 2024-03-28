人手嚴重流失　議員促會計納人才清單　免現斷層

會計及財務匯報局(會財局)昨日(27日)公布，有關公眾利益實體核數的審計市場分析報告，會計界議員黃俊碩今日(28日)指業界正面對人才短缺問題困擾，但因受到守則規範，料審計質素不會因此而受影響，他又指現時巿面充斥假會計師，敦促政府同監管部門從速處理。

會財局的報告指不同類別的本地公眾利益實體核數師當中，審計員的平均流失率介乎33.2%至36.2%，而高級審計員的平均流失率介乎22.1%至39%。亦有行政總裁憂慮業界的高空缺率和流失率，會令人質疑審計質素受影響。另外，亦有52.9%的小型會計師行曾遇到可能影響審計質素的費用壓力，而中型及大型會計師行亦分有33.3%及47.6%有相同經歷。

黃俊碩指有關報告顯示會計界正面對嚴重的人才流失。他表示，指去年11月至12月期間，曾連同香港會計師公會進行有關會計界人才短缺調查，而調查就以1至10分代表行業人才短缺問題的嚴重程度，10分為最嚴重。結果逾六成受訪者認為行業人才短缺達到7分，有九成的受訪者則予9分；三分一受訪者認為其企業會計同財務職位空缺率達到10%以上；他指業界的人才短缺，無論對行業抑或香港國際金融中心，俱帶來嚴峻挑戰。

至於有關的調查報告同建議，他表示已提交政府，並促請當盡快將會計專業納入人才清單當中，以及加強培訓更多會計專業人才，以避免斷層。他指相關建議得到財經事務及庫務局局長許正宇正面回應，積極考慮今年第3季把會計專業納入人才清單。他又強調公眾利益實體核數師、註冊會計師和專業會計師，都有一套嚴格的道德守則規管，且會制定策略應對現時界別人才短缺的問題，相信審計質素不會因人才短缺而出現影響，在審計費用壓力方面，他認為除了涉及行業競爭，更在於市面充斥假會計師。

他續稱，曾多次向政府同監管部門反映假會計師問題，而在今屆立法會亦多次出席不同的事務委員會，以及透過書面質詢，跟進有關問題，但直至今日為止，仍未見執法部門決心取締，期望政府同監管部門能夠從速處理，以保障業界健康發展同公眾利益。