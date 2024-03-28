醉酒鬧事毀食肆玻璃門　男警拒認罪排期6.11開審

休班男警涉嫌在深水埗福華街一食肆對開醉酒鬧事，並被指損壞食肆的玻璃門。該男警被控「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」兩罪，案件今日(28日)於九龍城裁判法院再提訊。被告否認兩項控罪，裁判官把案件排期於6月11日開審，預計審訊兩天。被告則獲准以原有條件繼續保釋。

44歲被告簡偉迪，控罪書上報稱為警員。據悉，他已被停職。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

據控方表示將會有9名控方證人，並有一段拍到被告及另一名女子在案發現場出現的片段播放。辯方要求案件可作審前覆核，並希望可遷就辯方代表大律師的時間於6月開審。裁判官指案件已拖延很長時間，認為毋須作審前覆核，並一度指要3個月後才開審屬「太離譜」。不過其後得悉有控方證人要6月才能回港作供，最終批准案件押後至6月11日開審。

案件編號：KCCC 1460/2023