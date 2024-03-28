復活節將迎雨季　周末天鼓伴甘霖　北上留港要注意

春季已臨，雨季開鑼，復活節或雷雨中度過。天文台表示，偏南氣流會在本周後期至下周初為本港帶來炎熱的天氣，且高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，意味大灣區內陸地區雨季開鑼；而本港周六(3月30日)稍後時間至下周一(4月1日)間中有驟雨及雷暴。適逢下周日(3月31日)便是復活節，天文台提醒市民，春天天氣變化多端，炎熱天氣過後，本周後期至下周一可能出現的不穩定天氣，無論北上或留港，同樣要留神。

天文台昨日(3月27日)在天氣隨筆指，源自南支西風的高空擾動，有時會變得活躍並為中國南方帶來不穩定天氣，甚至令雨季開鑼。各大最新電腦預測，不論是基於傳統的大氣物理模式，還是近期蓬勃發展的人工智能大數據模式的延伸集合預報，均頗為一致地預測本月底至下月初高空擾動會影響華南，並在本周六左右開始為香港帶來較為顯著的降雨。

綜合分析各種可能情景，天文台指，明日(3月29日)起，大灣區一帶的天氣變得不穩定，可能開始有零星的驟雨和雷暴發展；本周六後期至下周一，顯著降雨以至局部地區大雨較大機會移至香港附近的地方，屆時間中有驟雨，雨勢亦可能較大及有雷暴；若颮線在內陸出現並移至沿岸地區，參考過去類似天氣情況，珠江口一帶有機會出現冰雹及雷暴、強陣風等強對流天氣。而下周二(4月2日)開始，主要的雨區可能移離珠三角一帶，但仍有驟雨。