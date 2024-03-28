疑藏吸毒器具涉藏毒販毒等6罪　婦產科醫生還押　男護士准保釋

一名婦產科男醫生與一名男護士於前日（26日）在油麻地登打士街被執法人員截查時被發現懷疑藏有毒品及冰壺等吸毒器具。人員其後再到2人租住的一個酒店房間內，並發現內有毒品及冰壺等吸毒器具。2人其後被控藏毒及販毒等6罪，今（28日）被解往九龍城裁判法院應訊。2人暫毋須答辯，裁判官把案件押後至4月25日再訊，以等候政府化驗所報告。2人當中的男護士獲准以1萬港元現金保釋，男醫生則須還押。

兩名被告分別是柳國豪（31歲，報稱護士）及陳浩霖（32歲，報稱醫生)。2人共被控6項控罪，柳單獨被控1項管有第I部毒藥罪，指他於2024年3月26日，在油麻地登打士街8號外並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥；陳則單獨被控藏毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具共兩罪，指他於上述同日同地管有毒品及管有一個冰壺。

兩人另外共同被控管有第I部毒藥、販毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具3罪。控罪指2人於2024年3月26日，在紅磡德豐街九龍海逸君綽酒店3378室，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥、販毒及管有一個冰壺。

案件編號：KCCC 821/2024