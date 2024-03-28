政府擬為劏房設最低標準　有測量師倡最少需100呎及通風窗戶

政府成立「解決劏房問題」工作組，計劃為劏房設定最低標準。建築測量師何鉅業認為，劏房最低面積至少100平方呎，單位內必須有能夠通風及採光的窗戶、獨立間隔廁所，以及防火分隔廚房等生活基本空間。

何又指，不可能再以現有《建築物條例》等法例準則判斷劏房是否合規，建議要按客觀環境訂立另一套檢核標準，舉例單位內的窗戶可以允許較小一點，單位高度毋須符合現行規定的至少2.5米，如達到2.2或2.3米亦算達標；防火要求方面，如果無法安裝消防系統，是否可改以手提式滅火樽，甚至以煙霧感測器代替，以達致基本安全。

不過他認為，當局制訂的檢核標準，應被視為一種過渡性的安排，而不是等同將劏房合法化，建議暫時容忍該類單位的存在，並在政府的監管下，將「劣質劏房」淘汰，其餘就作「升級轉型」，局部改善。

基於目前安置單位不足，何建議為取締「劣質劏房」定出優先次序，先從樓齡60年以上、狀況欠佳的樓宇，以及工廈劏房着手，因為工廈中有不少雜物及易燃物品，且窗戶亦較少危險性較高，有必要優先取締。

議員陳學鋒則指出，從制訂新法例和標準規管劏房直至落實，整個過程可能需要3到4年的時間，認為現階段工作小組應做好數據收集，包括掌握「劣質劏房」的具體數量，並利用現有法例先解決部分問題，取締環境極度惡劣的劏房，做好居民安置工作。