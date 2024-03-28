東方檢舉10 YouTube淫片　1片首評III級未下架　9片評II級

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)於3月15及22日(第7及8度檢舉)共舉報10條涉及色情及不雅的影片。淫褻物品審裁處今日(28日)公告，將東方檢舉的10條影片，當中有1條涉及色情及血腥的音樂影片評為暫定類別第III類別(淫褻)，為東方檢舉以來首次有影片被評為III級，該類影片不得向任何人發布，惟東網記者發現該片仍未下架，其餘9條片就一律被評為第II類物品(不雅物品)，確保18歲或以上人士才能觀看影片。

東方於今年3月分別在1日、8日及15及22日去信多個部門，要求跟進YouTube上充斥色情成分及涉及大量祼露影片。其中於3月15及22日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉10條不雅影片，15日的影片中，包括女性裸體解剖學中檢查陰道的影片、少女赤裸下身自拍示範陰部除毛教學、女模特兒在火燒草原的背景前面拍攝裸照、身上塗滿油的日本女子在台上展示赤裸胴體，最後是一條充滿色情及血腥的音樂影片，金髮美女全祼任睇，亦有男人槍擊另一男子，並將他的血塗抹在女子身上，意識不良兼惹人生厭。

至於22日的影片，則包括有多名女子祼露的音樂特輯、街頭集體祼露行為藝術、裸體模特兒在沙灘上自摸胸部及下體及被人用塗料覆蓋、赤裸女模特兒化身「國王的新衣」，沒有穿着任何衣物進行日常生活；最後一條影片為金髮美女模特兒全身赤裸，塗抹潤滑油後，在鏡頭前擺出各種誘人動作，拍攝沙龍。

就東方的檢舉，電影、報刊及物品專員申請評級，淫褻物品審裁處今日在報章公告，當中，3月15日的5條影片中，涉及充滿色情及血腥的音樂影片，被評為暫定類別為第III類物品(淫褻物品)，為東方多年檢舉以外，首次有影片被定為III級。按 《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬港元及監禁3年。

至於其餘9條影片，就全部被評為第II類物品(不雅物品)，採取措限制措施，確保18歲或以上人士才能觀看影片。本報發現，全部被評級的影片今日仍可未下架，包括被評為第III類物品的音樂特輯。

被評為第III類別(淫褻物品)的影片，由一個「out of line music」的帳號發布，影片充滿色情及血腥，有金髮美女在鏡頭前脫光衣服，與多名男子共坐，不斷扭動身體，又躺在桌上打開大腿，全程無打格兼大特寫陰部。期間，一名持槍男子開槍射向另一名男子，金髮美女在自己裸體上塗血，又站起來跳舞。持槍男子之後與她共舞，用手槍對準她的肚臍不斷扭動，然後開槍，場面駭人。不過，今次涉及的影片雖然亦有女性裸露身體，但呎度及幅度不及早前部分陰部特寫影片，而早前的影片一律評為第II類不雅物品，唯獨上述影片被評第III類(淫褻物品)。