警長監守自盜吞1600萬冰毒　議員田北辰促當局需確保警員操守

本應廉潔奉公、除暴安良的警員，卻屢知法犯法、作奸犯科，加上社會接連發生持刀傷人案件，令本港被譏為「國際大刀會」。外界擔心是否部分警員與黑幫勾結，對江湖仇殺「隻眼開隻眼閉」，令港人對警隊失去信心。近年轟動的警隊掃毒監守自盜案件，引起公眾高度關注，當中尤以一宗警署警長監守自盜，私吞市值逾1,600萬港元的冰毒的案件，最受社會關注。有議員認為，警隊應嚴肅預防及處理警員監守自盜的問題，包括加強觀察受訓警察學員，確保符合操守及品行要求，以保證警員的質素。

議員田北辰表示，過去幾年，根據警方數字，警員在執勤期間犯案被拘捕的正規警務人員介乎25至45人。觀乎數字，田形容為「有上有落」。不過，他指出警員執勤期間犯案數字雖無一個明顯的趨勢，警方都應該嚴肅預防及處理。他建議，警隊可以加強觀察入職的警察，包括有關人員受訓期間的表現，是否符合操守及品行的要求。同時趁這段時間，對受訓的警察學員作出最嚴謹的篩選。警隊高層有責任確保警員質素，亦是警務工作的重中之重。

案情指，執法部門2020年搜獲300公斤冰毒，有份參與該行動的警署警長(俗稱士沙)，暗中取去部分毒品。直至另一組執法人員其後拘捕一名疑販毒女子，調查期間，該士沙帶着冰毒出現，揭發警務人員監守自盜的毒品失竊案。最終，涉事士沙被重囚23年10個月。