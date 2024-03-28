復活節外遊兼北上　日本台灣泰國均大熱　找換店現換錢人龍

復活節「小長假」明天(29日)開始，不少市民蜂擁到找換店兌換外幣！今午(28日)約1時午飯時段，上環一間找換店外有逾50人排隊等換錢，長龍排至旁邊2間店舖外，達10米。長龍令狹窄的行人路變得擠迫。網上訂票平台亦有「出走香港」熱潮，有平台指這個假期的訂票率按年上升1.32倍，台北、曼谷及首爾是港人出走的三大熱門地。

多間旅行社及旅遊平台透露，機票及酒店在復活節假期預訂熱烈，旅遊平台「Trip.com」指，復活節與前後的機票銷售按年急增1.32倍，最多人飛台北、曼谷及首爾。永安旅遊則稱機票、酒店訂單數量已超越2019年近20%；往返內地的高鐵火車票銷量較淡季升逾35%，已回復至2019年的水平。國泰航空旗下的廉航「香港快運」亦透露，復活節假期航班客座率達94%，最多人前往日本。

入境處早前亦估計，今日至下月7日期間，將有約1,100萬人次經各個管制站進出香港，當中有950萬人次會經陸路口岸出入境，其中羅湖、落馬洲支線和港珠澳大橋口岸會非常繁忙。對於陸路出境高峰，入境處預料明日將有60.1萬人次出境；而下周一(4月1日)是陸路入境高峰，預計約有58.9萬人次入境。