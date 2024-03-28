南丫海難誓求真　死因庭不遲於9月召開第二次研訊前檢討

2012年10月1日發生的南丫海難，造成39人罹難。有死者家屬之後入稟高院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因研訊。惟高院原訟庭拒絕申請，當中有兩名家屬不服裁決提上訴。上訴庭去年7月裁定上訴一方得直，頒令召開死因研訊。死因庭今（28日）作非公開研訊前檢討。死因庭將不遲於9月，召開第二次死因研訊前檢討，並以今年內召開死因研訊為目標。據悉，暫未知陪審團會否參與研訊。

死因庭今早作閉門聆訊。據死因庭聆訊後的紀要簡述指，死因裁判官已於2024年3月1日收到初步的死亡調查報告，當中包括329位證人的供詞或報告。執法部門預計會在2024年6月初，向死因裁判官呈交完整死亡調查報告。若死因裁判官在收到死亡調查報告後，認為無需要求作出某些跟進，死因裁判官會在收到報告後兩個月內（無論如何不遲於2024年9月)，召開第二次死因研訊前檢討。考慮到39宗死亡事件在同一時間及情況發生，死因裁判官認為適合一併展開涉及39名死者死亡的死因研訊。鑑於本個案發生至今已有相當日子，死因裁判官指示各方，以2024年之內召開研訊為目標。

據上訴庭在去年7月所頒的判詞指，事件涉及的系統性問題理應受到調查，並可在死因研訊上讓死因裁判官或陪審團提出建議，做到預防事件再發生之功能。死因研訊亦可調查海難死者死亡的遠因，讓死者家屬以至公眾，就事情始末有更完整的理解，遂頒令召開死因研訊。資料顯示，海難發生後，兩名肇事船長被刑事起訴，案件經審訊後在2015年作出裁決，「海泰號」船長黎細明被裁定39項誤殺及一項危害他人海上安全罪成，共判囚8年；「南丫Ⅳ」船長周志偉則被裁定一項危害他人海上安全罪成，判囚9個月。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012