兩行動打擊新界南活躍黑幫　拘洗黑錢集團主腦等88人

新界南總區執法部門早前根據情報，留意到一個由本地黑社會操控的洗黑錢集團，集團成員利用銀行帳戶清洗非法網上賭博的收益，牽涉款項估計高達8,500萬港元。調查顯示，該集團的主腦是本地黑幫高層骨幹，所屬黑幫牽涉近期港九新界多宗暴力罪行。有見及此，該部門於本周一(25日)採取行動，拘捕該名主腦和5名骨幹成員。同一時間，執法部門在過去3日(25至27日)進行代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，突擊搜查一些由黑社會犯罪集團操控的不法場所，並且拘捕82人。

調查人員表示，今次「犁庭掃穴」針對新界南區內涉及黑社會的黑點，包括賭檔、毒窟等，行動期間一共拘捕62男20女(14至83歲），他們涉嫌「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」、「非法禁錮」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「經營賭博場所」等罪。

在打擊非法賭博方面，該部門在荃灣、葵涌和大嶼山分別搗破2個釣魚機賭檔和2個地下竹館，除了拘捕20人，亦檢獲大量賭具和賭款；至於打擊毒品方面，人員在各區以「販運危險藥物」和「藏毒」等罪拘捕12人，檢獲懷疑可卡因、海洛英、冰毒、大麻、氯胺酮等，總值約300萬港元。此外，執法部門亦偵破近期區內一些與黑幫有關的嚴重案件，包括近期在荃灣區出現數宗行使偽鈔案，以及一宗意圖搶劫的案件。經深入調查後，人員發現犯罪者是區內一名惡名昭彰的黑社會分子，繼而主動出擊，將他網之於法。

另一方面，執法部門自去年9月開始，展開名為「凌曉」的行動，主動調查黑社會的洗黑錢活動，透過情報收集和財富調查，發現一個由本地黑社會操控的洗黑錢集團，利用虛擬戶口為設立於海外的非法賭博網站收受賭注及清洗相關的犯罪得益。

人員解釋，該集團會通過不同渠道，例如即時通訊軟件、社交媒體，甚至在非法賭檔內招攬賭客，聲稱可以提供網上賭博服務。當賭客聯絡網站中介後，中介會要求他們將資金轉入指定的銀行戶口，以兌換積分參與賭博。據悉，涉事戶口有部分由集團成員自行開設，部分是預先買入的傀儡戶口。人員其後鎖定6名集團骨幹成員，包括一名有黑幫高層頭目身分的集團主腦，相信集團從2021年11月至2023年6月期間，透過9個虛擬銀行戶口清洗黑錢，相關成員各自處理260萬至2,800萬港元不等的款項，總涉款達到8,500萬港元。

為了掩飾犯罪得益及資金流向，該集團在短時間內利用多個戶口進行頻繁且大量的互相轉帳，試圖避開執法人員的追查，其中一個戶口更在半年內進行超過4萬次交易，並在整個犯案時期內錄得超過10萬次交易紀錄。基於上述調查結果，人員在本周一以涉嫌「洗黑錢」拘捕集團主腦等6人(31至48歲)，他們全部有黑社會背景。行動中，人員亦搜查被捕人士的住所，檢獲手機、平板電腦和現金等證物，相信今次行動已瓦解該個洗黑錢集團。

執法部門認為，兩大行動已成功打擊一個活躍於新界南區的黑社會集團，截斷其非法收入來源。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。