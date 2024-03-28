否認落格逾千樽咳藥水等　伊院副顧問醫生今受審

伊利沙伯醫院副顧問醫生李志良，涉嫌於2015年至2020年期間，向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，並從醫院偷取有關藥物供自用及保存，被控兩項公職人員行為失當罪，及兩項作為交替控罪的盜竊罪。被告不認罪，案件今日(28日)在區院開審。控方指，被告的行為引致嚴重後果，包括破壞醫療系統的誠信、浪費公共資源及動搖公眾對醫療系統的信心。

47歲被告李志良，報稱醫院管理局副顧問醫生。控方開案陳詞指，被告於1999年加入醫管局，翌年擔任駐院醫生，2011年起擔任副顧問醫生，案發時獲派駐伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生。2015年3月至2020年9月期間，被告親自或指示職員在專科門診或耳鼻喉科病房，為妻子、父母、弟弟、兩名兒子以及兩名家傭建立診症預約紀錄，並先後為各人作160次預約紀錄。被告其後向各人處方藥物，包括受管制的含有可待因(Codeine)成分的鴉片類藥物Actifed Compound Linctus (ActCo)和精神活性藥物Methylphenidate HCL(MTD)。以上據稱的「病人」均沒有就診或求診便獲處方藥物。

控方續指，2016年4月至2020年8月期間，被告另為3名伊院病人李衍慧、梁衛芳和朱淑嫻診症後，向她們處方過量ActCo或MTD，繼而要求3人把過量處方的藥物退還予他，但非把該些藥物交回醫管局藥房，反而私自保留或處置有關藥物。被告挪用合共約1,027瓶120毫升的ActCo，和約413片每片10毫克的MTD，總值逾1.4萬港元。被告在2021年11月被捕，警誡下承認曾不恰當處方藥物，但否認濫藥。他承認曾向病人處方額外藥物，他取得的藥物約7成私自保存，約4成給同事，他承認他曾在其家人不知情的情況下 ，利用他們的名字處方藥物。

案件編號：DCCC1123/2022