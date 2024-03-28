醫管局與科學園合作　使用匿名病人數據作科研　暫20多間企業申請

醫管局早前與科技園公司簽署合作協議，容許園內合資格公司遙距連接醫管局數據實驗室，使用匿名化病人數據作科研用途，相關平台現已正式開放，科技園公司指，現時收到20多間公司申請，包括生物科技製劑、醫療診斷、醫療機械等公司。

醫管局表示，合資格公司可以自助形式隨機抽取約20萬名匿名病人數據，計劃早前進行先導計劃，涉及保健應用或遺傳學，兩間公司當時對先導計劃反應正面，認為數據十分有價值，亦有完整性。當局指，相關數據為2007年及2017年的資料，未有計劃前只有數百或數千人數據可供創科公司使用，往後會收集參與公司反應再檢討，若利用相關數據資料研發的產品合適，可據協議在公院使用。

科技園公司表示，審批約需時一周，主要審批是否園區內公司，以及研究方向是否與醫療有關。公司指，相關數據會放在科技園自助數據平台，於園內設有4間專用房間，供參與公司查閱數據，當中有監控系統及網絡防火牆，防止未經授權使用數據，房間內亦不可上網及下載資料，若違規會根據相關協議跟進。