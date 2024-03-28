少女上網友家看貓遭無套強姦　33歲地盤工判監5年3個月

一名地盤工在網上認識了一名18歲女子後，被指以看貓為名，相約對方到其家中，其後涉嫌強行與對方性交。該地盤工早前否認強姦罪，於高院受審，最終陪審團以6比1大比數裁定被告強姦罪成，押後至今日(28日)判刑。法官指，沒證據顯示被告有周詳計劃，惟被告犯案期間，沒有使用安全套，屬加刑因素，判他入獄5年3個月。

33歲被告陳俊君，內地出生，報稱任地盤工。他被控於2022年1月21日，在沙江圍鰲磡村的住所內強姦現年20歲的女事主X。據控方案情指，被告於前年1月10日，透過互聯網認識X。案發當日，X到被告家中看貓，期間被告叫X入房，再推她落床，親吻她及撫摸她的胸部，繼而脫下雙方褲子及強姦她。

控方指，過程中，X不停叫「唔好」，但未能推開被告，被告最終於X體外射精。被告及後攬着X入睡，事主乘機開門離開，被告醒來即追出，強行把500港元塞給X，但她拒絕。X離開單位後即報案。被告於當晚3度向X發訊息，稱「今晚忍唔住，真的srooy (sorry)」、「你唔覆我，我好擔心你呀傻豬」及「畀個機會我照顧你可以嗎？」被告其後被捕，並稱「我頭先係有同個女人喺房入面做愛，但佢係自願㗎」。檢驗後發現，X的內褲發現有被告的精液。

案件編號：HCCC 118/2023