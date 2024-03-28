尖沙咀藥店施「両變錢」陰招　受騙內地客投訴拘店員

本月初，海關接獲一名內地旅客舉報，指有一間位於尖沙咀的藥店，疑以不良營商手法向其銷售。關員展開調查，發現該店店員在銷售中藥過程中，涉嫌使用誤導性遺漏的營商手法，違反商品說明條例。

至今日(28日)，海關採取行動，拘捕一名藥店男職員(40歲)。案於受害人於今年2月杪，到上述藥店擬選購保健品，隨後該藥店一名男店員藉詞受害人有健康問題，向受害人推銷石斛、雲苓和水飛薊共3款中藥材以改善體質。受害人先就每款中藥材的每両價錢作出查詢，惟店員並無回應，其後，受害人再向店員查詢，店員始回應有關價錢，而在購買前，受害人再向店員作出確認，惟店員沒有直接回應，僅建議受害人購買若干份量的中藥材。

受害人認為有關中藥材在以両為計價單位的前提下，最後同意購買，但有關中藥材被磨粉後，該店員始向受害人表示是以錢為計價單位，即較預期價錢高出10倍，此時店員聲稱會提供折扣優惠，要求受害人支付1.5萬港元。受害人對此並不同意，但在店員表示有關中藥材已被磨粉下，經多次討價還價，受害人無奈最後以3000港元購買部分中藥材。