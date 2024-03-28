借貸投資虛擬貨幣被呃逾4千萬　女子身孭1500萬債　一騙徒落網

執法部門在前日(26日)接獲一名56歲女子報案，指她早前透過網上社交媒體認識一名騙徒，其後在騙徒所提供的虛假網站，開設戶口投資虛擬貨幣，並將虛擬貨幣錢包連接至相關虛假網站，以及將密碼交予騙徒。騙徒為了減低受害人的防範，其後亦指示受害人相約另外2位騙徒，進行面對面虛擬貨幣交收。

受害人在2023年9月3日至2024年3月5日，先後20次將總共2,800萬港元，用作與當中一名騙徒交收虛擬貨幣，另有22次與另一名騙徒交收約值1,300萬港元的虛擬貨幣，並將全數共4,100萬港元的虛擬貨幣連結到虛假網站。

當受害人想透過虛假網站提取金錢時，被告知需要收取高昂的手續費。由於事主未能繳交款項，隨即亦無法登入上述網站，以及聯絡該合作夥伴，懷疑墮入騙局。據悉，受害人損失約4,100萬港元，其中1,500萬港元為借貸所得，受騙過程中，受害人曾經獲利，因而減低對騙徒的防範。

執法部門在昨日(27日)接手調查本案，經情報分析，迅速鎖定其中一名曾與受害者交收的疑人身份，並在同日下午成功拘捕一名姓潘(33歲)無業男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕人士現正被扣查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。