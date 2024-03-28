老牌建築商馮祥記清盤結業　富邦銀行入稟要求還7000萬借貸

有40多年歷史的本地老牌建築公司馮祥記，於早前宣布已自行呈請破產，並已進入清盤程序。富邦銀行於昨日（27日）則入稟高院，指馮祥記建築及相關公司與其擔保人等借貸未還，涉款約7,000萬港元。富邦除要求法庭頒令對方還款，另要求交出用作抵押的住宅及辦公室及車位等。

原告富邦銀行（香港）有限公司，共分4份入稟狀追討；其中兩份入稟狀，被告包括馮國雄、馮田娣、馮祥記建築有限公司（債權人自動清盤）及敏勤實業有限公司。另兩份入稟狀的被告包括馮祥記建築有限公司、祥記馮祥記建築有限公司（均屬債權人自動清盤）、馮國強、冼偉生、馮潤娣、英萃有限公司、耀康有限公司及新運發展有限公司。資料顯示，馮國強、馮國雄、馮潤娣及馮田娣為馮祥記創辦人馮祥的4名子女。

據入稟狀指，就首兩案方面，富邦銀行於022年6月23日發出貸款通知書，貸款予祥記馮祥建築有限公司，並由馮祥記建築有限公司、敏勤實業有限公司、馮國雄及馮田娣擔保。截至上月29日為止，被告連本帶利仍然拖欠至少6965萬港元，現要求對方還款；其餘兩案則指，各被告自2015年起按揭6個物業貸款予祥記馮祥建築有限公司，包括畢架山馬可尼大廈3個車位、大角咀利奧坊·曉岸單位、土瓜灣喜築單位及長沙灣創匯國際中心3個相鄰單位。除創匯國際中心其中2個單位外，被告於2021年底起二按其餘單位及車位，富邦銀行現要求被告將所有物業交吉。

案件編號：HCA 591,592/2024,HCMP 511,512/2024