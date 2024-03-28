政府擴大打擊濫用公屋　下周二起要求25萬公屋戶作申報

政府將展開打擊濫用公屋第二波，據房屋局提交立法會的文件顯示，房屋署將於下周二(4月2日)向超過25萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，要求他們在本年5月底或之前申報。早前房署要求首批約88000租戶作申報，截至2月底，已覆核約59000戶中，有約190戶被發現擁有香港住宅物業，60個單位被收回，另有約20戶被發「遷出通知書」，餘下約110戶會按序跟進租約管制行動／檢控。

除申報的家庭外，房署亦就其他來源的懷疑濫用公屋／虛報資料個案進行土地註冊資料比較及核對8。截至2月底，受查家庭約14900個，在完成覆核的約11900宗個案，有約190個家庭證實擁有香港住宅物業，當中有約50個單位已被收回。就此，房署已向約40戶發出「遷出通知書」及跟進檢控，而餘下的約100戶，我們會按序跟進租約管制行動／檢控。

房署又指，去年有180宗公屋居民因違反《房屋條例》被檢控及被法院定罪個案。而在2021/22年度，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位接近1400個。在2022/23年度，因上述原因收回的單位已超過2200個。而在2023/24年度（截至2024年2月底），因上述原因收回的單位更超過2500個。