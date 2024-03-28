筆架山道長者命案　當局指高度關注

九龍塘筆架山道昨日揭發一宗年邁夫婦的不幸案件，勞工及福利局局長孫玉菡指，政府對事件高度關注，雖然該對夫婦非並社署的照顧對象，但希望社會各界都多加留意身邊長者，如察覺情況不妥，應儘快通知當局提供支援。

孫玉菡今日(28日)出席荃灣及南區關愛隊的活動時表示，政府對昨日的不幸事件深感惋惜，向涉事的家庭表達慰問。孫指事件中的兩老並非社署的照顧對象，但老人家不論階層，或有需要求助的時候，而當局已推出24小時專線2182183，開通至今已接獲14000個電話，另有照顧者資訊網。而今日啟動的關愛隊先導計劃，目的是透過關愛隊在社區探訪不同住戶，如發現有需要單老、雙老或照顧者，可以轉介相關部門，並以荃灣及南區作為試點，而計劃不止針對基層，還關注中產社區，冀可接觸有需要老人家並給予一些關懷，或提供協助。

關於支援認知障礙長者，孫指社署有一套訓練傭工的計劃，使其掌握照顧有認知障礙長者的方法。相關課程或會加強訊息，傭工若發覺身邊長者有不妥，都可以告知當局，以提供適切援助。

至於政府的長者服務，孫指一般都沒有經濟審查，主要視乎身體及精神狀況而提供服務。就昨日的個案，政府固然要提供更多的支援，但更重要的是社會人士都要一齊努力，尤其是家人。孫說即使沒時間探望，但只要打個電話，或發一個訊息，藉此了解老人家的心情，如察覺有異常，亦可代為致電熱線尋求協助。孫強調老人家不論貧富，最缺乏的是關愛，以及渴望家人的接觸。

被問及政府推動的跨境安老，孫表示長者只要通過統一的評估，可以得到香港院舍的服務之外，亦可選擇到大灣區養老。另外有些籍貫是內地省巿的本地長者，已自行到大灣區養老，當局通過同廣東省行政廳及相關單位的聯絡，對相關人數已知其大概，若已申領可攜福利如綜援、長生津或高齡津貼等，當局都有清晰掌握。