反詐騙日及防騙嘉年華今啟動 將到18區宣傳 沙田南區打頭陣

近年香港詐騙數字急升。早前由議員、科技及法律專業人士共同成立的「反詐騙大聯盟」，在今日（28日）舉辦全港反詐騙日及防騙教育嘉年華活動，並提供免費法律諮詢服務。身兼大聯盟議員召集人的議員吳傑莊指，自聯盟成立至今每日都收到約10宗求助，未來聯盟將會走訪18區協助市民，並透露首選沙田和南區。

反詐騙大聯盟今在黃大仙區舉行約2小時的防騙教育嘉年華活動，為市民提供防騙教育講座，提供防騙資料，和免費法律諮詢服務。活動上亦有JPEX案的苦主向大眾分享防騙心得，化名Toby的苦主指自己認為防騙最重要為「唔好隨便信人」，「唔好聽朋友講」，自己起初就是經朋友接觸JPEX，但無想過原來所有都是一個騙局。她又呼籲若有人希望投資虛擬資產，應使用可靠和持牌的投資平台。

吳傑莊則提到，近年騙案急升，大聯盟每日都收到約10宗涉及騙案的求助，相信不少市民受騙後都感到無助，故聯盟提供免費法律服務，希望能為市民提供協助，與政府一同防騙，聯盟未來會走遍18區，下一站將在沙田和南區為市民提供防騙服務。吳又表示自己早前向內地建議，希望內地執法部門可以協助處理香港騙案，亦獲內地政府積極回應。