「古老生物」復活節現身港島東商場　市民可近距離欣賞馬蹄蟹

復活節未能外遊或北上亦不愁沒好去處，海洋公園保育基金今日(3月28日)起在港島東一個商場舉辦生物保育展覽，將本地珍貴生物馬蹄蟹及淡水龜帶到展覽現場。市民更能近距離欣賞牠們。主辦單位期望大眾多認識、多了解生態環境的情況，能喚醒保護環境及自然生物的意識。

名為「殼中瑰寶」社區教育展覽今日起至下周三(4月3日)期間在太古城中心舉行，在展覽中，觀眾可親身參與到各種互動活動尋「瑰寶」，觀眾更能近距離觀看已存世約4.75億年活體的幼年馬蹄蟹的「古老生物」，並了解牠們的生活習性。展廳布景亦模仿馬蹄蟹的棲息地，令市民彷彿置身於馬蹄蟹棲息地，增進對本地生態環境的認識。

此外，展覽亦展出用回收膠樽升級再造的眼斑水龜裝置，這種本港原生淡水龜被估計野生數量不足100隻，在指定假日更有親子活動，家庭能共同體驗及學習更多有關本地物種保育的知識，父母和小朋友更可以參加以馬蹄蟹及本地淡水龜為主題的藝術拓印工作坊，從中認識這兩種動物的特徵和外觀，同時培養孩子對大自然的欣賞之情。

海洋公園保育基金主席陳晴表示，馬蹄蟹與淡水龜是香港獨特的本地物種，但牠們正面臨著日益嚴重的生存威脅。除了繼續以科研及教育着手，保育基金今次特意將保護生物多樣性的行動融入社區，趁復活節假期舉辦社區教育展覽，透過互動和有趣的體驗，提高大眾對本地生物多樣性的認識和關注。