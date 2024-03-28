列III級YouTube影片交網罪科跟進　另再有除毛片下架

電影、報刊及物品管理辦事處今日(28日)回覆，東方於2023年12月21日至2024年3月28日期間，合共把35條YouTube影片送交淫褻物品審裁處評定類別，因應淫審處把當中1條影片的暫定類別評為第III類物品，電影報刊辦已將該影片轉交警方跟進。警方發言人表示，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

涉事影片由一個「out of line music」的帳號發布，影片充滿色情及血腥，有金髮美女在鏡頭前脫光衣服，與多名男子共坐，不斷扭動身體，又躺在桌上打開大腿，全程無打格兼大特寫陰部。期間，一名持槍男子開槍射向另一名男子，金髮美女在自己裸體上塗血，又站起來跳舞。持槍男子之後與她共舞，用手槍對準她的肚臍不斷扭動，然後開槍，場面駭人。不過，今次涉及的影片雖然亦有女性裸露身體，但呎度及幅度不及早前部分陰部特寫影片，而早前的影片一律評為第II類不雅物品，唯獨上述影片被評第III類。

此外，淫審處分別於3月12日及26日將全部15段影片評定為第II類物品，電影報刊辦已在淫審處發布上述評定類別當日去信YouTube，要求採取適當行動，包括須展示符合《業務守則》所訂明的警告字句，方可讓使用者觀看，或移除有關的不雅內容。電影報刊辦於發出通知後亦有多次巡查相關YouTube網頁，並在2024年3月26日再檢視上述連結時，發現其中一段被評定為第II類物品連結已遭YouTube移除。

執業大律師陸偉雄指，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，亦會被判罰，故不能以不知情為由作為抗辯理由，強調發表此類物品屬嚴重罪行，一經裁決會被判監禁。而相關平台雖不在港，惟本港執法部門有責任向平台負責人施壓及警告，要求其將涉及影片下架，若相關平台愛理不理，會被視為包庇及縱容相關違法行為，或需透過外交渠道去處理相關問題。

根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬港元及監禁3年。