東方日報A1：YouTube Ⅲ級淫片照播　嘩！咁都得？有冇搞錯

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，東方傳媒機構（下稱「東方」）於3月15及22日（第7及8度檢舉）共舉報10條涉及色情及不雅的影片，淫褻物品審裁處昨公告，將東方檢舉的10條影片，當中有一條涉及色情及血腥的音樂影片評為暫定類別第Ⅲ類別（淫褻），為東方檢舉以來首次有影片被評為Ⅲ級，該類影片不得向任何人發布，惟本報記者發現該片仍未下架，其餘9條片就一律被評為第Ⅱ類物品（不雅物品）。事件引起議員及法律界嘩然，議員葛珮帆直言：「嘩，咁都得，有冇搞錯！」議員陳曼琪指評級側重血腥暴力；議員周浩鼎直斥構成嚴重歪風；議員管浩鳴不諱言政府對YouTube「無符」。

議員葛珮帆對此感到驚訝，認為情況離譜，直言：「嘩，咁都得，有冇搞錯！面向全年齡受眾的影片平台點解可以存在咁多兒童及青少年不宜嘅影片！」葛提到YouTube《社群規範》明文規定禁止使用者發布意圖撩撥性慾的煽情露骨內容，違者的內容會遭到移除或頻道遭到終止，但東方檢舉的未下架問題影片眾多，甚至有被評為第Ⅲ級的影片，直指平台簡直「無王管」。

身兼港區婦聯永遠會長、律師及議員的陳曼琪指出，就東方過去檢舉YouTube含有裸露性器官及意識淫穢的影片，至今只有一條影片被評為第Ⅲ類禁止發布的淫褻物品， 反映淫審處在評定網上影片時側重於血腥暴力因素，往往忽略了展露性器官以及意識不良的網上影片，只視該等影片為第Ⅱ類不雅物品。網上不雅物品發布難於規管，令兒童及青少年在網上很容易受到不良影響，對父母教育子女和建設家教家風造成極大的挑戰。

事件反映出淫審處在評定容易被兒童青少年接觸到的暴露性器官色情網上影片，尺度過於寬鬆，未能重視網上淫褻及不雅物品對青少年構成的不良影響，亦反映出《淫褻及不雅物品管制條例》未能與時並進，政府執法部門亦需主動網上巡查及識別淫褻及不雅影片及其他形式的發布，嚴格執法。

本身是律師的議員周浩鼎坦言，YouTube作為社交平台，除了法律責任亦應兼顧社會責任。就相關的涉及不雅淫褻及暴力的影片，如一直集非成是，堅持不下架，先不論可能需要承擔的法律責任，在社會責任上，亦對我們的下一代構成嚴重的影響，荼毒我們的下一代，構成嚴重歪風。

議員管浩鳴牧師認為政府可以做的是收緊影片的評級，意識不良也應被評為第Ⅲ級。此外，宗教界、兒童工作者或社工擔任淫審處審裁委員，先做好評級工作。他不諱言政府根本對YouTube「無符」，執法部門無辦法要求對方將違例影片立即下架，要視乎平台是否願意刪除，事實上新加坡、日本等地對於色情網站有規管，惟YouTube卻並無監管，可謂是困局。

東方於今年3月分別在1日、8日、15日及22日去信多個部門，要求跟進YouTube上充斥色情成分及涉及大量裸露影片。其中於3月15及22日，合共向警務處及電影報刊辦檢舉10條不雅影片，15日的影片中，包括女性裸體解剖學中檢查陰道的影片、少女赤裸下身自拍示範陰部除毛教學、女模特兒在火燒草原的背景前面拍攝裸照、身上塗滿油的日本女子在台上展示赤裸胴體，最後是一條充滿色情及血腥的音樂影片，金髮美女全裸任睇，亦有男人槍擊另一男子，並將他的血塗抹在女子身上，意識不良惹人生厭。

至於22日的影片，包括有多名女子裸露的音樂特輯、街頭集體裸露、裸體模特兒在沙灘上自摸胸部及下體及被人用塗料覆蓋、赤裸女模特兒日常生活；最後一條影片為金髮美女全身赤裸，塗抹潤滑油後，在鏡頭前擺出各種誘人動作，拍攝沙龍。

電影報刊辦昨回覆，共35條YouTube影片送交評級，已將暫定類別評為第Ⅲ類物品影片轉交警方跟進。警方發言人表示，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。涉事影片充滿色情及血腥，有金髮美女在鏡頭前脫光衣服，不斷扭動身體及打開大腿，全程無打格兼大特寫陰部。期間，一名持槍男子開槍射向另一名男子，金髮美女在自己裸體上塗血及跳舞，持槍男與她共舞，又用手槍對準她的肚臍不斷扭動，然後開槍，場面駭人。

此外，淫審處分別於3月12日及26日將全部15段影片評定為第II類物品，電影報刊辦在3月26日再檢視上述連結時，其中一段被評定為第II類物品的裸體除毛片連結已遭YouTube移除。

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