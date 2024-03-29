「以老護老」悲劇頻生　社福界籲當局介入　港九新界建支援中心

九龍塘畢架山日前發生命案，一名71歲婦人，疑因擔心無力照顧84歲、患腦退化、肌肉萎縮且行動不便的丈夫，曾於兩周前透露死念，以膠紙封着丈夫口鼻再企圖自殺，案件列作「謀殺」及「企圖自殺」，涉案妻子涉嫌「謀殺」被捕。

精神健康諮詢委員會前委員阮淑茵今早(29日)在電台節目表示，「以老護老」的個案往往較高危，部分較年長的照顧者，本身可能亦有長期病患，卻要照顧有更多疾病的年邁家人，若家人行動不便照顧壓力就更大。久而久之，阮認為可能令照顧者身體機能變差，尤其是涉及精神病患或認知障礙的照顧者，擔心缺乏照顧家人的能力，情緒壓力會特別大，敦促當局有需要及早介入。

有社福界議員認為，上述悲劇是典型「以老護老」個案，照顧者壓力與其社經地位或教育水平無關，擔心將來陸續發生同類事件。他批評現時照顧者服務「散收收」，安排大多以福利角度出發，僅提供基本服務，並非以照顧者為本。他建議當局在公營醫療系統、房屋署和社福機構系統上建立保護網，找出高危照顧者，並定期派義工或工作人員探望。另外，24小時照顧者專線支援配套不足，可在港九新界各設立一個社區照顧者支援中心。

另一議員則指出，認知障礙症患者及和照顧者數目有快速增加趨勢，港人對此關注度不足，重申不能坐視不理。該議員建議當局研究公私營合作模式，由社區家庭醫生為早期患者提供治療，亦舉辦照顧者培訓課程，及成立成立社區支援小隊等。