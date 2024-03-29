高鐵西九站復活長假首日逼爆　市民扶老攜幼讚「舒服過坐飛機」

踏入復活節長假首日(29日)，西九龍高鐵站人頭攢動，站內大螢幕顯示高鐵車票餘票均已售罄，許多市民選擇跟旅行團出遊，亦有市民選擇與家人朋友自由行。不少市民都會藉著長假選擇去較遠的旅遊目的地，有市民表示由香港至目的地，車程長達8至9小時，雖車程較長，但仍較坐飛機舒服。

市民陳小姐表示將與友人前往廈門四日，出發前已在內地社交媒體上做足攻略，酒店、車票早已預訂，預計平均一個人的購物吃飯使費在2,000元左右。出發去江西的曾先生及陳先生指，僅兌換幾千元人民幣，是次只是到江西進行為期4日的交流活動，相信不會花費太多。

選擇跟隨旅行團出行的施先生一家表示，因要遷就子女放假，在朋友推薦下，趁復活節長假一家8口參加雲南旅行團，一個人約需5,000港元團費。這次車程預計需時8小時，其家人表示第一次乘搭長途高鐵，未知體驗如何。

到重慶旅行的彭女士一家5口亦是跟團出行，一個人團費約5,500港元。選擇旅行團的原因主要是因為家中有小孩、老人，跟團會比較方便。彭女士表示，此次旅行主要是家中長者想去較遠的地方，但又需要家人陪同，索性便全家一齊出來玩。她還表示，此次車程約要7個小時，但老人家不願搭飛機，就選擇高鐵。另外她談到，短假期時老人會選擇和朋友報一些本地的一日或兩日短期旅遊團，今次適逢長假才會出遠門。