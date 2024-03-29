復活節長假機場人潮如湧　市民不留港指「香港玩到無嘢玩」

復活節連假正式開始，本港各口岸均出現北上及外遊人潮，香港機場今日(29日)更人流如鯽，除到達機場的巴士落客位塞車外，等候櫃台辦理登機手續和出境位置亦大打蛇餅，機場人山人海水洩不通。有市民預早5小時到機場，擔心出境人潮過多影響起行；亦有三家十口一同外遊，坦言已是4年來首次離港，小朋友均感到十分興奮又期待；有市民亦認為機票較平日昂貴，預計一家四口將花約5至6萬港元消費，被問到為何不留港，則笑指「香港玩到無嘢玩」。

市民馮先生一家四口計劃到日本福岡8日遊，因當地「多親子嘢玩」，也希望有一兩天可以賞櫻花，他又笑指機票貴了，幸好早於半年前已買，機票錢4個人大約花費1萬多港元，預計開支約5至6萬港元；被問到為何不留港消費，他則指「香港玩到無野玩，都玩唔到咁多日。」

另一市民霍先生與朋友一行三家10多人去新加坡7天，小朋友們興奮表示計劃要到水上樂園和最期待的樂高樂園遊玩，為免人潮擠擁，一行人特地早約兩小時到達機場，霍先生笑稱「香港好多嘢好玩，但已經有4年無飛過了」，故在復活節假期選擇外遊。

與朋友二人一同去高雄潛水的黃先生表示，高雄「個海特別靚」，為此一早購入機票外遊，大約每人用了2,000至3,000港元左右。另外，溫氏一家三口亦計劃到曼谷旅遊，雖然機票較平日貴了約25%，但因一早預訂故不算難買，溫先生指每年一家人會去旅行約2至3次，「長假期間唔中玩下」，今次更提早5個鐘到機場以免塞車，預計會花約1至2萬港元消費。