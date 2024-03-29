首個青年專用App推出　楊政龍試玩讚定位清晰

政府近期推出首個以青年為服務對象、集最新資訊和活動於一身的手機應用程式「HKYouth+」App。香港青年聯會主席、英皇集團副主席楊政龍表示，香港從來沒有一個專門為青年而設的應用程式，加上其定位清晰，提供各類青年熱門話題、學習資源及活動資訊，有助建立友好社區，同時加深了解政府工作，增加對政府信任，呼籲青年下載，展開精彩旅程。

應用程式包括「活動」、「熱話」和「資訊」三大範疇，用家只需選擇個人所在地區，並在8個資訊內容類別中選擇喜愛的內容，就能隨時接收相關的最新動態，如公務員投考須知、內地專題實習計劃2024及報名參與交流團等各樣實用資訊。

楊政龍今日(29日)有幸獲邀率先試玩，對應用程式讚不絕口。他指，該應用程式就像一個青年專享的搜索引擎，將所有青年感興趣、重視的話題和項目都壓縮集中於此，更讓志同道合的青年人聚首一堂，建立友好社區，同時讓他們了解政府工作，增加對政府的信任。

楊期間更親任推銷員，介紹應用程式的互動介面。他指，該應用程式與一般不同，是走漫畫風格，故個人十分喜歡，又指介面簡單清晰，可讓青年自由探索和體驗各種功能，並同時能按自身興趣搜索內容、讚好、保存，以及透過轉發與好友分享，操作十分靈活。