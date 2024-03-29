內地推動景區實名預約　接受港澳回鄉證申請

中國文化和旅遊部周五(29日)召開2024年第一季度例行新聞發布會，公布今年首兩個月外籍人員入出境共計294.5萬人次，恢復至新冠疫情前的41.5％。官員預告將推動重點旅遊景區網上實名預約事宜上，認可外國護照、外國人永久居留身份證、港澳台居民來往內地(大陸)通行證等身份證件。

資源開發司副司長吳科鋒表示，將着力提升重點旅遊場所支付便利，推動國家5A級和4A級旅遊景區、國家級和省級旅遊度假區、國家級旅遊休閒街區全部建立受理移動支付、銀行卡、現金等所需設施。同時將積極動在入境遊客較多、消費場所比較密集的旅遊度假區和國家級旅遊休閒街區等配套，設置外幣兌換服務點，或推動周邊銀行網點提供外幣現鈔兌換服務。

在入園便利方面，文旅部將推動所有旅遊景區保留人工窗口，提供即場購票等服務，同時推動實施網上預約購票程序優化，推動重點旅遊景區線上預約程序提供英文介面。常年預約空餘量較大的景區將不實行預約制，盡可能減少採集遊客個人資料，並將推動重點旅遊場所完善多語種標識及導覽設施，在旅遊旺季延長開放時間，提升文旅場所的接待能力。