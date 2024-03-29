綠置居麗玥苑位置好配套齊　房委會預計銷情熱烈

「綠置居2023」昨日（28日）開始接受申請，為期3個星期。身兼房委會資助房屋小組委員會委員的議員梁文廣，今日（29日）在電台節目中指，今期推出的長沙灣麗玥苑地理位置良好，以及附近設備完善，加上有大量大單位，相信銷情熱烈。

梁文廣指該處鄰近長沙灣港鐵站，算是深水埗中心旺區，附近的社區設施相對完善，而今次單位數量多，及按《施政報告》的建議，已沒有俗稱「納米樓」的百多呎小單位，反而增加過往未見過的三房兩廁大單位，相信銷情不錯。他又表示，購入綠置居的是居住公屋的市民，很多是家裏人多擠迫又或子女長大收入增加、擔心變成「富戶」的居民，要更多私人空間改變生活質素，樓盤定位與其他資助房屋不同，以往很多大單位在開售初期已即售罄，剩下的都是小單位，相信今次有三房兩廁單位，能更針對這些客源。

至於市建局旗下港人首置項目「煥然懿居第三座」，昨日選樓及銷售程序已完成，仍有約三分一單位未售出。梁文廣則指，銷售情況較想像中差些，「跌咗眼鏡」，認為在外圍市況下行時，市場一些小單位的價格會與「首置盤」重疊，首置盤買賣有限制，會減少其吸引力。而首置盤是否完成歷史任務，他表示目前的置業階梯沒有問題，惟不夠靈活，建議當局會否將居屋及首置盤混合，待項目落成準備銷售前，按當時市況再決定是以居屋或首置盤出售，才可更為「貼市」。

他強調不是要放棄首置盤，很多時地盤的內部硬裝都是在建築後期才進行，認為當局因應市況可在後期作調整，又認為最大問題在於定價。他指當局多數在推出項目前半年至8個月定價，至正式銷售後，可能市況下行令折扣率減少，強調出售資助房屋在實際折扣率上必須與私樓有明確分界。他亦建議未來政府興建的公屋及資助房屋比例，由現時的七三比改為五五比。他表示居屋很多時都會超額認購，反映市場需求大，房委會財政又依靠出售資助房屋作為主收入，當局的長策顯示未來落成樓宇會超額完成，認為當局可將超額單位用作銷售，可為市民解決上樓問題又可增加房委會收入。

至於居屋抽籤機制是否可參考公屋變成輪候冊，他認為做法值得思考，亦建議可用計分制，將曾參與多少次抽籤加分，惟不用連續幾多次參與，因市民買樓始終是決定未來一段時間的生活環境，未必每次都會參與。