市建局推預防性維修　資助計劃下周一起接受申請　

本港不少樓宇日久失修，急需維修保護。為推動住宅及綜合用途的樓宇業主為樓宇進行「預防性維修」，市區重建局推出全新「預防性維修資助計劃」，並於下周一（4月1日）起接受申請。

市建局表示，「預防性維修」可確保樓宇構件得到妥善保養，是延長樓宇壽命及減慢市區老化速度的關鍵。計劃將分為兩個階段提供兩項資助，第一階段就業主製作「樓宇保養手冊」提供支援，而第二階段則鼓勵業主設立特別基金。參與計劃的樓宇，其應課差餉租值須在指定金額範圍內，業主亦需按照該兩個階段的要求，完成相關程序及按時提交相關文件，才可獲得資助。

在第一階段，市建局將資助業主聘請1名認可人士，按照市建局提供的範本為樓宇編製「樓宇保養手冊」，資助金額為聘請認可人士編製「樓宇保養手冊」費用的50%，上限視乎樓宇單位數目而定。而在第二階段，市建局會向設立了基金的樓宇提供鼓勵性資助，金額相當於3年內業主向基金供款總額的10%，上限按樓宇單位數目釐定，要符合資格，業主需召開業主大會議決通過設立特別基金，以用作支付「樓宇保養手冊」列出的非經常性支出；業主亦必須證明在3年內定期向基金持續供款以取得資助。