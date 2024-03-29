東鐵綫列車迫滿北上乘客　上水站外近百人等候入閘

復活節4日長假期今日(29日)開始，入境處早前預計今日是陸路出境高峰，料出境人次達60.1萬。截至早上10時，本港共有28.2萬人次出入境，當中出境人次約24萬，香港居民佔95%。早上多個陸路口岸人頭湧湧，東鐵綫多班北上列車逼滿乘客，有乘客稱有窒息感覺，上水站外近百人等候入閘，羅湖站要實施人潮管制，出境大堂亦站滿人。

東網記者今日中午到上水站視察，發現上水站C出口往羅湖落馬洲方向的旅客大排長龍，出口左右兩邊均有人排隊，目測近百人等候入閘。站外有女士抱怨「咁大個女都未試過排隊搭地鐵」；另有男士表示放棄今日前往內地。此外，粉嶺站外，前往香園圍口岸的B7號巴士，乘客同樣大排長龍，龍尾近粉嶺站正門。

有乘客表示，上水站車站範圍及月台都逼滿人潮，列車進站後乘客都無法迫入車廂，車門亦因為太多人而難以關上，最終決定臨時改變行程，經新田口岸過關到深圳探親。有原本由港鐵金鐘站到上水的市民指，車廂內非常擠迫，冷氣不夠，令他產生窒息感覺，部分乘客在上落車時碰撞產生拗撬。

港鐵表示，因應假日出行高峰，目前使用羅湖及落馬洲支線管制站過關的人數眾多，已在東鐵綫加強訊息廣播及加派人手協助乘客，呼籲乘客為行程預留時間，並考慮使用其他口岸過關。

截至今日早上10時，入境處公布各口岸出入境人次約28.2萬；其中，出境人次接近24萬，入境人次則超過4.2萬。各口岸出境人次方面，羅湖口岸佔最多，超過5萬人；其次為落馬洲支線出入境管制站，超過4.2萬人；深圳灣口岸、機場及港珠澳大橋口岸亦超過3萬人次出境。數字亦顯示，昨日(28日)有63.9萬人次出境，其中香港居民出境人次達到52.6萬。