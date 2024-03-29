旅發局今請免費搭渡輪　有市民選擇留港消費　專程帶子女坐船

香港旅遊發展局藉今日(29日)復活節長假首日請市民免費搭渡輪，尖沙咀往返中環及灣仔，方便去維港兩岸參加「藝術三月」活動。東網記者今午去到尖沙咀碼頭附近，了解活動及市民留港消費的情況。有市民專程和家人一同搭免費渡輪，亦有人準備乘搭時得知免費。大多受訪市民表示，北上消費的情況很難避免，但今個復活節假期期間會留港消費。

尖沙咀碼頭不算擁擠，有不少遊客在海邊拍照。剛下船的王女士事前不知有免費搭船的活動。陳先生從新聞上得知活動，小朋友也很喜歡搭船，特意和家人前來乘搭。他認為，北上消費的情況一直存在，市民放假選擇出去放鬆或遊玩很正常。陳先生又表示，近期政府推出的一系列帶動本地消費的活動，令整個社會氣氛好有所改善，而自己亦會去參與。

另一位留港消費的市民卓先生指，本港今年的遊客量相比往年有所減少，遊客類型也有所轉變，以往比較多老年人和旅行團，目前則以自由行及年輕人為主。他續指，很多遊客僅在香港逗留一兩日甚至即日往返，對於本港旅遊經濟的幫助不大，和疫情前相比落差大。卓先生認為，北上消費的情況普遍，內地在物價、服務等方面相比香港會更有優勢，除非香港有獨特風格的活動，才能吸引到外來的旅客。