假期北上外遊若遷徙　尖沙咀一帶人煙少　商戶嘆生意不復從前

又到復活節長假，惟受大舉北上及外遊影響，本地商戶生意難以恢復至新冠疫情前水平。在節日的尖沙咀一帶，往年門庭若市的境況不再，入店消費的人流寥寥可數，附近街道更有店舖重門深鎖，甚至購物中心的中高層亦只有三兩間仍有經營。有商家表示現時生意大不如前，並指政府一系列拉動消費的措施成效有限。

東網記者今日(29日)前往尖沙咀一帶巡視，只見街上行人稀疏，在溫熱的天氣下，行走在碼頭一帶尚算舒適，亦有三兩遊客在近海岸上拍照留念，但街頭卻顯得人煙欠奉。步入商場的境況亦如街外一般，室內客流不多，個別名店雖有人輪候入場，但對比場內其他大部分門可羅雀的商舖，恍如平行時空。

珠寶錶行負責人李先生表示，今年到目前為止的銷售情況一般，但對比往年同期差不多。他指出，平時的客人基本是本地客及遊客各佔一半，但自開關至今，遊客生意出現下降，且近期北上消費趨勢愈盛，導致本地消費者的數量同樣出現下降。李指出，政府的部分刺激消費政策並沒有帶來明顯的銷售額提升。

另一主要做遊客生意的食肆老闆娘余女士則指出，店舖近期生意情況欠佳，她稱當前情況「好似清晒場」，今年復活節假期生意額更比往年下降很多。余又稱，開關至今雖然遊客生意有所提升，但本地生意卻下降不少，加之港人北上情況普遍，生意已不復以前。