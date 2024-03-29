尖沙咀警車與私家車相撞　司機腰痛送院

今日(29日)下午約3時，一輛警車與一輛私家車在駛至尖沙咀梳士巴利道與九龍公園徑交界，有司機懷疑收掣不及，結果導致兩車相撞，有途人目睹意外，隨即協助報案。救援人員接報趕至，發現涉事私家車司機報稱腰痛，經敷治後清醒由救護車送院治理。涉事警車嚴重毀爛，警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。3月20日下午3時11分，一輛警察電單車沿荃灣國瑞路駛出德士古道北時，與一輛私家車意外相撞。一名男警腳部受傷，送往仁濟醫院治理，私家車姓呂(33歲)司機沒有受傷，協助調查後駕車離去。

今年2月已有8宗警車意外，最近一宗發生於2月29日，一輛警察私家車在西區海底隧道內，與一輛私家車及一輛的士撞埋一堆，2名男警受傷送院，調查後相信有車輛收掣不及肇禍。2月27日，一輛警察電單車沿屯門公路快線往荃灣方向行駛，當駛至深井浪翠園對開，懷疑失控追撞前面一輛七人車車尾。警察電單車翻側，警員墮地受傷。人員經初步調查後，相信七人車司機因應交通情況減速，惟警察電單車懷疑收掣不及導致意外。