議員指垃圾徵費先行先試「不切實際」　8.1前或申請遊行

政府年初第二次宣布將垃圾徵費計劃延期至8月實施，並於4月1日實行「先行先試」計劃。不過，有議員指先行先試「不切實際」，認為現時香港未有回收系統和配套措施，計劃難以達到環保的目的，又指計劃忽略院舍需求，未留意到院舍對尿片、防護物品的使用量，每月額外費用高達5000元以上，終將費用轉介至長者身上。有議員指聽取業界意見後，不排除在8月1日前申請遊行示威，以爭取基層市民利益。

垃圾徵費最初計劃於2023年年底實施，但政府稱為避免在年底期間，前線運作人手不足引致混亂，決定延期至2024年4月1日推行，並且當時承諾「不會再押後」；但政府隨後又表示，需時讓社會更了解垃圾徵費，宣布再度押後至8月才實施，並實行先行先試計劃。

不過，議員狄志遠表示以100人院舍為例，會造成15袋100公升的尿片，每袋徵費11元，每月費用高達5000元，甚至未計及其他防護物品如口罩、防護衣等，又指計劃也忽略實際運作，如搬運、人手等。雖然現時政府會向綜援受助人及長者生活津貼受惠人每人每月發放10元津貼，以補助相關費用，不過狄表示津貼與實際費用相比差額太大，最終院舍費用也會轉介至長者身上。

他亦表示香港沒有成熟的回收系統、運輸配套，甚至回收效果也未明，先行先試計劃屬於「不切實際」。他直言為爭取基層市民利益，也為展示現時香港有示威遊行的自由，因此在聽取意見後，或會在8月1日前申請遊行示威，他指地點一般會選擇在政府總部周圍，也希望示威規模可超過上年10月，聯同多個殘疾人士團體舉行的不超過30人的遊行。