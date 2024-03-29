五急症室最耐輪候超過5小時　屯院病人更需等逾7句鐘

眾多私家醫生在復活節假期休息，患病的市民不少選擇「衝急症室」求醫，令輪候時間增加。醫院管理局「急症室等候時間」顯示，截至今午(29日)5時15分，全港有5間公立醫院最長輪候時間逾5小時，屯門醫院病人更輪候逾7小時。另有5間醫院最長只需輪候約1小時，包括伊利沙伯醫院。

5間最長輪候時間達5小時的醫院包括東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院，以及病人最需輪候7小時的屯門醫院。而伊利沙伯醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、長洲醫院及仁濟醫院只需輪候約超過1小時。其他醫院則需等超過2至4小時。較早時間亦有多間醫院因輪候病人人數眾多，比較不緊急的病人需等候約8小時才能看病，包括廣華醫院及伊利沙伯醫院。

除了衝急症室，病人亦可選到醫管局14間普通科門診求醫，但需先透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」預約，假期間的名額合共約1萬個。港府亦整合假期期間應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料在網上平台。

醫管局指出，病情較輕微的病人若在昨日(28日)至4月7日期間到急症室求醫並繳付費用，但未接受醫生診症並選擇到其他醫療機構求診，可在登記後24小時內向醫護人員申請退款，亦可以透過「HA Go」申請，退款會在大約1個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式。