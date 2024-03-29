YouTube淫片大放送　官僚懶應乜玩法

Google旗下影片分享網站YouTube對用戶上載淫片監管不力，色情影像大放送，大量裸露惡心畫面、性器官大特寫片段，無遮無掩，未成年人士可以輕易看到。東方傳媒機構就在YouTube再發現5條有大量裸露或性器官大特寫的片段，本周四(28日)致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，要求嚴肅跟進。東方於2022年4月至今已是第9度檢舉，惟YouTube淫片仍無王管，港府又闊佬懶理，淫審處評級與市民看法亦存嚴重落差，裸跑片評為I級。《東呼即應》訪問了市民、專家、議員及藝人，均指擔心網絡淫風影響青少年身心發展，更批評法例未能應對當前互聯網需要。

市民鄧小姐認為，小朋友年紀較小，不懂分辨甚麼適合或不適合自己去做，加上好奇心較重，可能會背着父母做一些比較大膽事情，有機會影響到將來發展，甚至影響將來人生。市民朱小姐坦言，擔心小朋友看到這些畫面後，會覺得是一件很開放、很隨意的事，不希望灌輸這種意識給小朋友。市民王小姐認為，審查機制評級不足夠，若YouTube管不了，政府有需要特別介入規管，尤其是影片一日未下架，任何人都可以觀看，不可以假設小朋友不會看。

護苗基金執行經理楊文慧指出，色情資訊禍害很大，不單令年輕人看輕保護自己身體的重要性，片段內容為了吸引觀眾，製作誇張失實，如果年輕人未能分辨就有可能上癮，影響身心發展或者正常社交生活。楊表示，擔心年輕人會模仿影片行為，不單影響別人也會影響自己，甚至需要附上法律責任，認為香港保護兒童免受性侵犯的工作不足，預防性教育對保護兒童很重要，但香港性教育仍然未被納入為必修科目，學校將資源和時間投放在其他科目，留給性教育的資源非常少，希望當局可以將性教育納入為一個必修科，並且獨立成科，讓香港學童有更全面和足夠的性教育。

議員林琳指，傳統上《淫褻及不雅物品管制條例》可能是管制錄影、電影各方面的內容，但現在是網絡世界主導，就此情況很難完全管制，她質疑條例或法例存在漏洞令管制效果不佳，法例有不同程度的滯後，尤其是涉及互聯網相關，似乎也有一點界定不了準則，基本上是一個放任的狀態，如果涉及色情資訊，需要有些方法或手段，甚至參考外國例子應該如何處理。

多名藝人亦大表憂慮及不滿，鄧麗欣表示，色情資訊太氾濫，太多途徑輕易看到，可能引發小朋友錯誤思想或行為，應該有條例禁止及限制。泳兒則指上網太容易看到裸露影片，會影響社會風氣，此風氣不能助長。王菀之稱，網上充斥色情暴力影片，身邊有很多家長希望用不同方法「鎖機」，避免子女看到。