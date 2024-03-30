房署美化舊邨提升幸福感　蝴蝶邨玩變身

特色壁畫牆將牆上的水管和老鼠擋變成大樹和小樹屋。（李志湧攝）

政府年前制定公屋「幸福指引」，房屋局專責小組推出一系列「共築‧幸福」項目，以優化屋邨環境來提升居民幸福感，其中一個先導計劃「幸福家族‧繽FUN屋邨計劃」，就選擇了有40年歷史的屯門蝴蝶邨進行外牆粉飾及小型屋邨改善工程，計劃訪問了逾百個蝴蝶邨居民，諮詢並融合了他們的意見，在邨內外牆設計引入新思維，例如將不同大樓外牆粉刷成專屬顏色；又創作特色壁畫牆，歡迎居民打卡。有居民笑指翻新外牆後「好靚」，更吸引孫子來遊玩，有助提升幸福感。

「幸福家族‧繽FUN屋邨計劃」根據各屋邨的整體環境及維修保養紀錄等因素，揀選了10條屋邨作外牆粉飾及小型屋邨改善，包括蝴蝶邨、安定邨、葵芳邨、雲漢邨、順天邨、啟田邨、興民邨、漁灣邨、新翠邨及利安邨。HIR建築設計室設計總監鄭舜妮表示，計劃有別於過往房屋署從上而下的設計思維模式，今次計劃邀請居民參與，包括利用街站、問卷調查、共創工作坊等，與居民討論外牆設計，並用電腦軟件預覽設計供居民調整。

居民投票後，房屋署按結果選出數個邨內設施進行優化，當中包括本地藝術家創作的特色壁畫牆，在蝴蝶邨蝶翎樓外牆設計大型蝴蝶圖案壁畫，以藝術與居民互動，壁畫更將牆上的水管和老鼠擋融入成大樹和小樹屋；而蝴蝶邨戶外廣場的涼亭上，更設計了「屯門自然景點」的天幕壁畫，與背後重新塗上漸變色的大樓相映成趣。

帶領居民參加工作坊的仁人學社資深創新顧問及設計策略負責人陳廷臻表示，共有約30名居民參加工作坊，很多居民均希望將每座大樓漆成不同顏色，方便辨認，故6座樓的主色都不一樣，又畫上蝴蝶圖案，增添蝴蝶邨特色。陳坦言，在設計過程上也有遇到挑戰，例如邨內居民都是基層，工作繁忙，甚至連周末也要上班，為集合居民一同參加工作坊，便將工作坊時間改為平日晚上；而收集居民意見的街站亦多會在不同時段擺檔，遷就居民上下班時間。

除外牆粉飾工程外，蝴蝶邨同時正為蝴蝶廣場、舊水管遊樂場及籃球場等公共地方，招標優化遊樂健體設備、園境美化等設施，預計2024/25年度起分階段完成；而另外9條「幸福家族．繽FUN屋邨計劃」屋邨的相關設計亦已完成，工程已於2023/24年度展開，預計2024/25年度起分階段完成。