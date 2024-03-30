尖沙咀門庭冷清　谷消費政策失靈

港人復活節長假期大舉北上及外遊，本地商戶生意難以恢復疫情前水平。尖沙咀旅遊區門庭若市的境況不再，昨日消費的人流寥寥可數，附近街道更有店舖重門深鎖，甚至購物中心中高層只小量店舖營業。有商家坦言現時生意大不如前，政府一系列推動消費的措施成效有限。

記者昨午3時左右前往尖沙咀一帶巡視，只見街上行人稀疏，僅少數遊客在海旁拍照留念，街頭人煙欠奉，商場客流亦不多，個別名店雖有人輪候入場，但為數不多。珠寶錶行負責人李先生表示，今年到目前為止的銷售情況一般，但對比往年同期差不多。平時的客人基本是本地客及遊客各佔一半，但自通關至今，遊客生意出現下降，且近期北上消費趨勢愈盛，導致本地消費者數量亦下降。李又指，政府的部分刺激消費政策，並沒有帶來明顯的銷售額提升。

食肆方面，主要做遊客生意的食肆老闆余女士則指出，店舖近期生意情況欠佳，形容當前情況「好似清晒場」，今年復活節假期生意額更比往年下降很多。余又稱，通關至今雖然遊客生意有所提升，但本地生意卻下降了不少，加之港人北上情況普遍，生意已不復以前。