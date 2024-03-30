東方日報A1：長假大逃亡　港復活無望

復活節假期昨日拉開序幕，北上潮、外遊潮令本港陸、空口岸人頭湧湧，最擠迫的是羅湖、落馬洲等幾個往深圳的陸路口岸，昨早10時許，東鐵綫北行方向已見「全車爆棚」，上水站更有大量乘客擠不進車廂、在站外排起幾十米長的人龍，市民均驚嘆「從未見過」。截至昨晚9時，有超過100萬人次出入境，出境人次有76.2萬，連同前日的52.6萬人次離港，料短短兩日有超過130萬人次港人出境。港人紛紛趁長假外遊，本地商舖食肆只能眼光光看着生意流走，香港「復活」無望。大量市民昨日「冇車搭」，亦暴露東鐵綫供不應求，有議員批評東鐵「九卡車」根本無法應付港人北上需求，直斥昨日鐵路沿線的擠迫及阻塞情況惡劣，令人難以忍受，促運輸署等採取措施疏導。

入境事務處早前預計，昨日是陸路出境高峰，而昨日一早，多個陸路口岸如羅湖、落馬洲支綫、港珠澳大橋管制站等均出現大量準備離境的市民，過關一度需時30分鐘或以上。至早上10時許，東鐵綫多班北上列車逼滿乘客，上水站車站範圍和月台均逼滿人潮，上水站外更有約百人等候入閘，有市民不甘大排長龍，轉搭其他交通工具、改變路線北上，但粉嶺站外前往香園圍管制站的巴士，龍尾一度接近粉嶺站正門。

昨日中午12時，上水站C出口往羅湖或落馬洲方向仍有乘客大排長龍，出口左右兩邊均有人排隊，目測約百人等候入閘；站內有廣播呼籲北上乘客轉用其他口岸，又指會在前往羅湖及落馬洲的月台實施人流管制。車站外有女士抱怨「咁大個女都未試過排隊搭東鐵」，亦有市民一見人潮盛況，立即取消北上計劃。

有原本由金鐘站到上水的市民指，車廂內非常擠迫，冷氣不夠，令他幾欲窒息，部分乘客在上落車時碰撞產生拗撬。也有乘客稱，上水車站範圍及月台都逼滿人潮，列車進站後乘客均無法逼入車廂，車門亦因為太多人而難以關上，最終決定臨時改變行程，經落馬洲管制站過關到深圳探親。

入境處應用程式顯示，昨日下午接近1時，羅湖、落馬洲支綫及港珠澳大橋管制站均非常繁忙，預料需等候30分鐘或以上；深圳灣和香園圍管制站均出現繁忙情況，要等候少於30分鐘。及至昨日下午3時，除了港珠澳大橋管制站仍然非常繁忙，其他相關陸路管制站的情況回復正常，即一般等候少於15分鐘便可出境，包括羅湖、落馬洲支綫、落馬洲、深圳灣、文錦渡及香園圍管制站。

截至昨日下午4時，入境處公布各口岸共有77.4萬人次出入境，當中約63萬人次出境，香港居民有近59萬人次出境，再創疫情以來新高，到晚上9時，出境人次進一步上升至76.2萬。口岸方面，經羅湖及落馬洲支線出境者分別超過16萬人次及15萬人次，經港珠澳大橋離港有約9.9萬多人次。入境處周一（25日）預測，復活節及清明節假期（3月28日至4月7日）期間，預計約有1,100萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，其中預計約有950萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。

議員李梓敬批評港鐵昨日運力不足，列車在金鐘開出已經爆滿，難怪九龍及新界東沿途各站難以登車，乘客一直由早上累積到下午，擠迫及阻塞情況惡劣。問題與港鐵採用假日較疏的班次，甚至「九卡車」運載量較低有關，要求運輸署聯絡巴士公司，加強新界東連接港九市區的巴士服務，疏導並非過關旅遊的新界東居民，可以使用巴士服務。又指當局必須要加快研究及落實新界東部「第二條南北鐵路」，以免東鐵綫長遠經常不勝負荷。

另外，運輸署昨又指，預料今日仍是假日出行高峰期，呼籲有計劃於今日使用陸路口岸或機場離境的旅客，預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，並考慮避開早上繁忙時段出行。

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