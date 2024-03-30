坊間關注垃圾徵費8月是否如期實施　謝展寰：視乎先行先試結果

政府年初第二次宣布將垃圾徵費計劃延期至8月實施，並於4月1日實行「先行先試」計劃。包括西九龍政府合署、荃灣滿樂大廈安寧樓及柴灣連翠邨、九龍城成龍居、及深水埗北河街與長沙灣道的兩幢樓高5至7層的「三無」大廈、旺角鋿晶館、新蒲崗新光宴會廳、金鐘海富中心大家樂、大圍漢年茶餐廳4間食肆等。

環境及生態局局長謝展寰今早(30日)在電台節目表示，「先行先試」目的是試驗正式推行時，不同環節遇到問題要如何處理。同時了解包括市民、管理人員、前線清潔工、餐飲業從業員等的感受。實施「先行先試」期間，當局將免費向住戶派充足數量的膠袋，但不會上門派發。只會放在大廈管理處供市民取用，並記錄用量，其後透過意見調查了解情況。

謝展寰又指，明白與實際推行有所不同，但希望盡量模擬真實情況。至於垃圾徵費會否如期在8月1日推行，他強調不會只考慮單一因素，會按先行先試結果和社會意見，亦承認經濟是重要考慮因素，但不會「無限放大」。他指，措施將影響和覆蓋社會所有人要謹慎小心去設計和推行，評核「先行先試」計劃後，再審慎平衡各方作出最終決定。

過去一段時間聽到社會有很多意見，「先行先試」14個指定處所比較典型，目前的試點數目已能達到目標。雖然試點未有涵蓋學校，但小學午膳後主要由飯盒供應商處理，中學則較多學生買外賣回校。當局可與學校商討如何處理。

當局明白與實際推行有所不同，試點內的市民不會百分百參與，但所得的垃圾量及回收數據，仍具推算及參考作用，可檢視流程對清潔和餐飲人員的影響，以及營商環境下對商戶產生的費用，盡量模擬真實情況。

另外，本港4月22日將實行首階段即棄塑膠管制，並設半年適應期，謝展寰指，上月約兩成食肆轉用替代品，仍有8成商戶未轉用。商戶在適應期可繼續使用受管制的即棄塑膠存貨，替代品供應商亦表示訂單快速增長，明白各界需時調適。若有需要，政府會考慮延長6個月的適應期，但目前機會不大，措施實施後會再了解商戶的難處及提供協助。