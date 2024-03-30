城大向南山邨等居民派500通行證　憑證可經校園往返住處

社會復常，各間大學亦取消出入限制，但城市大學及理工大學至今仍「閒人止步」，限制公眾進入。城大表示，南山邨一帶居民可向區議員申請城大發出的證件，憑證可經城大通往九龍塘又一城，詳情將由深水埗區議員辦事處公布。

現時城大仍「閒人止步」，眾師生、校友及受邀訪客，須出示有效證件才能進入校園範圍，惟過往南山邨居民多取道城大來回又一城及南山邨。有見及此，城大日前於社交平台表示，大學將向鄰近居民派發500張通行證，讓他們可經大學通道往返住處。

城大續指，正與深水埗區民政事務處及區議員協調，讓有需要居民向當區區議員登記申請城大發出的證件，以便南山邨一帶居民、尤其行動不便者穿梭。至於何時開放校園，城大則稱，大學過去3年持續有大型建築工程，常有工程車出入各主要出口，形容出入限制為保障各校園者之安全，避免校園過度擠擁，構成危險。

另外，城大又取代以往「拍卡」入閘做法，4月1日起師生可改為憑二維碼進出校園，有關二維碼可於城大應用程式「CityU Mobile」登入後獲取，不過新安排現階段只適用於接駁九龍塘又一城的主要出口，其後再擴展至其他出入口。