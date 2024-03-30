每5個港人便有一長者　勞福局將向內地購買更多安老院舍宿位

人口老化問題是本港最大的社福問題，現時每5個香港人就有1人是65歲或以上長者，到10多年後比例將會變為每3人有1人是長者。勞工及福利局局長孫玉菡今日(30日)在電台節目表示，強調老人並非香港負擔，很多長者仍然可以貢獻社會，但當他們不能照顧自己的時候，政府需要確保有足夠院舍和服務，期望他們享有合適生活。

孫玉菡認為，長者北上退休是一個選擇，當局將向內地購買更多安老院舍宿位，讓長者有更多選擇；而施政報告亦提到，未來在地區規劃和研究提供服務時，需要有5%的資源與社福相關，包括場地和中心等，以照顧需要。

孫又提到，專為支援照顧者設立的24小時支援熱線「182183」，如照顧者有任何問題都可致電熱線，專人接聽後並非只提供輔導，同時亦會有社工幫助，甚至會在有需要的時候提供即時協助。

孫另透露，新增的專才計劃至今已收到逾20萬宗申請，其中10萬宗獲批，又指過往當局只透過計劃招攬人才來港，但未有協助他們來港後生活，現時政府會協助專才適應香港環境，提供一站式服務平台，就住屋及子女教育等問題提供協助。