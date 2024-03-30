截至早上10時13.4萬港人出境　有市民為避人潮今日北上

今日(30日)是復活節長假第二日，各口岸繼續有出境人潮。截至早上10時，有20.8萬人次經各個口岸出入境，出境人次逾14.8萬，當中13.4萬人次為香港居民。此外，昨日(29日)長假首日有近79.6萬人次出境，其中香港居民有70萬人次，再創疫情以來新高。有市民避開昨日的出行高峰，特地選擇今日出發，又計劃循水路回港以避開人潮。

在港珠澳大橋管制站，有不少市民乘坐金巴前往珠海或澳門旅遊。有市民表示，今日特意提早出發乘搭巴士到口岸，但仍然很多人出行，巴士都載滿客，又指計劃外遊3日2夜，預計回港當日假期完結，到時需要排隊過關返港。有家長表示，計劃帶同小朋友到珠海遊玩兩天，預計花費約數千元，又形容今日口岸不算擁擠，但會選擇搭船回港，避開人流。

入境處資料顯示，昨日長假首日有70萬港人經各口岸出境，而回港港人約有26.9萬人次；在長假前夕的周四(28日），已有52.6萬人次港人出境，而回港港人約有23.1萬人次。換而言之，過去兩日共有122.6萬人次港人出境，而回港則只有50萬人次，即有72.6萬港人外遊未返，約佔本港常住人口的約10%。