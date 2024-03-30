打擊復活節假期毒駕酒駕　拘捕11名男女

新界南執法人員於本周五(29日)起一連兩日凌晨，在區內展開打擊「毒後駕駛」、「酒後駕駛」及「超速駕駛」的行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊復活節假期期間的駕駛相關罪行。

行動中，人員共拘捕9名本地男子、1名本地女子及1名盧森堡籍女子，年齡介乎31歲至57歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「超速駕駛」、「藏毒」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」、「駕駛未獲發牌車輛」及「沒有第三者保險而使用汽車」。

其中，人員於昨日(30日)凌晨在青沙公路設置路障期間，截查一輛形迹可疑的私家車，並在車內檢獲小量懷疑氯胺酮。該名34歲本地男私家車司機亦未能通過快速口腔液測試，涉嫌「藏毒」及「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」被捕。

行動期間，人員合共向約1,100名司機進行酒精呼氣測試及偵測到83部車輛超速行駛並作出票控，與此同時，就其他交通違例事項發出共21張定額罰款通知書。