本港負責臨床教學醫護是否足夠　趙偉仁：感到醫學院人手緊絀

多間大學近日紛紛表態有意開辦醫學院，中大醫學院院長趙偉仁上任近兩個月他於受訪時表示，設立醫學院需考慮本港是否有足夠負責臨床教學的醫護人員，他指出醫學院中，感到人手是比較緊絀，因為這群人既有醫學知識，又是一名醫生，更是專科醫生，同一時間又是一名教授，這些人不是太容易找到，亦難以挽留他們在系統中。被問到會否憂慮造成大學間的惡性競爭，趙偉仁表示不太擔心所謂的惡性競爭，他認為當有政策能配合學院中的環境，是可以吸引人才，他們自然會留下來。

趙偉仁續指，希望醫學院能夠繼續向上發展，包括增加更多跨學科團隊，從事更多突破性的研究，以配合香港在創科上的發展。另外，在教學上亦希望能配合到現今的醫療發展，培育出在21世紀應有的醫生品質及醫德，所以亦會專注在課程上的改革。而在服務上，中大醫學院日後亦會繼續服務市民，提供最新及最有效及安全的醫療服務予市民。

財政預算案中提出投放60億港元，資助本地大學與海內外機構成立生命健康研發院，趙偉仁期望中大醫學院能參與，又說有信心日後可做到更多科研成果轉化到臨床的應用，他舉例指由他主導的機械人研究所，當中有3間國際知名的院校表示有意合作，當然亦需要轉化，他指出中大醫學院有很好的經驗，例如盧煜明教授的無創產前檢查已轉化到臨床應用。他說醫學院下學年亦會開辦人工智能相關課程，期望教導醫護人員靈活應用醫學知識。