元朗山火14小時仍未撲滅　九龍新界供電事故　中電四周內交報告

元朗崇山新村對開昨日(30日)中午12時許發生的一場山火，導致中華電力供電又出事，九龍、新界多區電壓驟降下，最少發生53宗困𨋢事故。山火至今日(31日)凌晨2時仍未撲滅，消防通宵在場撲救。

中電發言人昨深夜再度回覆指，昨日電壓驟降期間，電力供應沒有中斷，中電與各政府部門緊密溝通，密切關注山火對電力供應的影響，昨日(30日)中午約12時28分，中電連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得少於 0.1秒的電壓驟降，期間電力供應沒有中斷，由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。

山火期間，中電派員前往現場，在安全情況下，聯同相關政府部門密切監察山火發展的情況，同時派出直升機在電塔上空巡邏，監察山火對電塔的影響。山火過後，亦為電塔的設施進行檢測，確保運作仍然正常。工程人員正進行跟進工作，並會在四星期內向機電工程署提交報告。事故期間，中電與環境及生態局、機電工程署、消防處、相關民政事務專員及地區人士保持緊密聯絡，確保盡早作出協調及應對。